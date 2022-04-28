Doktor Strange oyuncusu ve eşi, bir kız çocuğunu yıllarca istismar etmiş!

Doctor Strange dizisinde rol alan oyuncu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup videoya çekmek amacıyla rom verdiği ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Doctor Strange dizisinde oynayan Zara Phythian ve eşi Viktor Marke’nin bir çocuğa 13 yaşından itibaren istismarda bulunduğu belirtildi. Çiftin çocuğa içki vererek istismarda bulunduğu ve izledikleri porno sahnelerini onunla çektikleri tespit edildi.

Saldırıların 2005 ve 2008 yılları arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Mahkemeye verilen bilgilere göre, Phythian’ın oyunculuk kariyerinin yanı sıra çiftin spor eğitmenliği yaptığı da öğrenildi. Savcı Ahmed Hossain, tekvando eğitmeni olan Marke’nin konumunu kullanarak çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi.

Çiftin ismi verilmeyen kız çocuğunu gelecek üç yıl boyunca istismar etmeyi sürdürdüğü öğrenildi.