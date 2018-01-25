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Yaşam

Doktor sosyal medyada terör propagandasından tutuklandı

Önceki gün gözaltına alınan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., terör örgütü propagandasından tutuklandı

25 Ocak 2018 00:31

Kütahya'da, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Önceki gün gözaltına alınan Ö.B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emet Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., 2014 yılından beri sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürülen Ö.B.'nin sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

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