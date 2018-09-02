Doktor Öz'den stres kaynaklı ağrıyı geçirmek için 'sonsuz' ve 'hızlı' yöntem

ABD'de "Doktor Oz Show" ile tanınan "Oz Büyücüsü" lakaplı Mehmet Öz'e göre stresli anlarınızda, baş, boyun veya sırtınızda yoğun bir ağrı hissediyorsanız, muhtemelen, ‘gerilim tipi ağrı’ yaşıyorsunuz. Doktor Öz Hürriyet'te yayımlanan yazısında, stres kaynaklı ağrıyı tanımlayarak ağrıyı 'sonsuza' kadar 'hızla' dindirecek çözüm yollarını paylaştı.

"B12 vitamini desteğine ihtiyacınız olabilir"

Doktor Öz, gerilimi doğrudan hedef almak isteyenlere , ‘parasetamol’ etken maddesi içeren ‘antienflamatuar’ ağrı kesicileri önerdi. Doğal yöntemleri tercih etmek isteyenlere ise, "Gerilim tipi ağrı’dan uzak durmak için B vitamini zengini besinler tüketmeyi ve şeker bakımından zengin yiyeceklerden uzak durmayı deneyin. Eğer devamlı endişeli ve kaygılıysanız, B12 vitamini desteğine ihtiyacınız olabilir" dedi.

Mehmet Öz'ün "Stres kaynaklı ağrıyı geçirmenin yolları" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Şimdi size bu ağrıyı hemen ve sonsuza kadar hızla dindirecek çözümlerden bahsedeceğim...Geriliminizi doğrudan hedef alması için ‘parasetamol’ etken maddesi içeren ‘antienflamatuar’ ağrı kesicilerle enflamasyonu gidermeyi deneyebilirsiniz. Tabii önce doktorunuza semptomlarınızdan, muhtemel tetikleyicilerden, sahip olduğunuz başka bir hastalık veya varsa kullandığınız ilaçtan bahsetmeyi ihmal etmeyin.

‘Gerilim tipi ağrı’dan uzak durmak için B vitamini zengini besinler tüketmeyi ve şeker bakımından zengin yiyeceklerden uzak durmayı deneyin. Eğer devamlı endişeli ve kaygılıysanız, B12 vitamini desteğine ihtiyacınız olabilir. Bazı deniz ürünleri özellikle B12 bakımından oldukça zengindir. Uskumru, somon füme, ringa, tonbalığı, sardalye ve alabalık harika alternatiflerdir. Günlük önerilen doz 2.4 mikrogram olduğu için yaklaşık 85 gram balık tüketebilirsiniz. Hindinin 100 gramında neredeyse 50 miligram B12 vitamini olduğunu biliyor muydunuz? Tavuk da bir diğer B12 zengini ve kolay ulaşılabilir besin kaynaklarındandır. Yüksek protein içermesinin yanı sıra süt aynı zamanda yüksek oranda B12 vitamini içeren harika bir besin kaynağıdır. Eğer kalori hesabı yapıyorsanız içtiğiniz miktara dikkat edin. Vegan bir yaşam tarzı sürüyorsanız zenginleştirilmiş bitkisel sütleri deneyebilirsiniz. Kahvaltılık gevrek tüketmeyi seviyor ve yemek için bir bahane daha arıyorsanız B12 içeren zenginleştirilmiş olanlarını tercih edebilirsiniz. Sadece ambalajında vitamin içeriğini kontrol edip yüksek şeker ve diğer zararlı katkı maddelerini barındırmadığından emin olun. Kızılcık da B12 vitamini eksikliği için çok iyi bir alternatiftir. Doğrudan bu vitamini içermese de diğer besinlerden etkili bir biçimde B12’nin emilmesine yardımcı olur. Tam fayda sağlayabilmek için bu meyveyi taze tüketmeniz gerekebilir. Tadı birçok insana çok ekşi gelmektedir. Eğer yemek yerine içmeyi tercih ediyorsanız, şeker ilavesiz doğal kızılcık suyunu biraz bal katarak tüketebilirsiniz."

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