Doktor Osman Öztürk: Büyükşehirlere dönüş vaka sayılarını artıracak

Yeni tip Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Vaka sayısının hızlı artış yaşayan iller arasında Ankara dikkati çekti. Ankara’daki vaka artışının İstanbul’u geride bıraktığı söylenirken okulların açılacak olması, tatilcilerin dönüşü 16 milyonluk kent için endişeyi artırdı. İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, “Büyükşehirlere dönüş, riski artıracak” derken Dr. Recep Koç, 1 Haziran’daki ‘normalleşme’nin tüm tedbirleri sıfırladığını vurguladı.

Vaka tablosunda artışlar, yeni tedbirlerin uygulanması salgında ‘başa dönülüyor’ endişesini artırdı. Doktorlar, okulların açılması ve tatilcilerin dönüşüyle birlikte 16 milyonluk kent için tehlike çanları çalmaya başladığı söylüyor.

"Veriler ayrıntılı paylaşılmalı"

BirGün'den Dilara Şimşek imzalı habere göre, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, tatilden ve memleketlerden dönüşün, okulların açılmasının ve grip mevsiminin gelmesinin vaka sayısını artıracağını dile getirdi:

“İstanbul’da vakalar azaldı gibi algı oluştu ama devam ediyor. Kontrolsüz açılmadan bu yana ülkede artıyor. Sağlık Bakanlığı insanlara ‘maske tak, fiziksel mesafeyi koru’ demekten başka bir önlem düşünmüyor. Tehlike tüm ülke için geçerli. Büyükşehirlerden küçük yerlere giderken oralar için tehlike artmıştı şimdi ise büyükşehirlere dönüş, riski oldukça artıracak.”

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler hakkındaki şüphe sürüyor

Vaka artışının önüne geçmek için bakanlığın verileri şeffaf ve ayrıntılı paylaşması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öztürk, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Tabloyu daha ayrıntılı görmemiz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi edinmek lazım ki nasıl hazırlık yapılması gerektiğini konuşalım. Gözüken her halükârda sokaktaki hareketliliğin azaltılması lazım. Sokağa çıkma yasağı değil de kısıtlama olabilir. 14 günlük kısıtlamayı değerlendirmek gerekiyor. Test daha yaygın yapmak gerekiyor. Filyayson yaygınlaştırılmalı, hasta teması araştırılmalı.”

"Önümüzü göremiyoruz"

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ise hızlı ‘normalleşme’nin bütün tedbirleri sıfırladığını söyledi: “Vakalar gittikçe artmaya başladı. Anadoludan İstanbul’a dönüşler başladı. Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz’de vakalar çoğaldı. Önümüzü şu an göremiyoruz. Bunun için beklenilmeli, durum gözlemlenmeli. Covid-19’a hazırlık bakımından yeni bir düzene geçilmeli.”