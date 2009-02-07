Doktor muayenesinde gün kısıtlaması geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, gittiği bir hastane ile yetinmeyip aynı branşta muayene için birkaç hastane dolaşıp kuruma fatura çıkaranların sağlık harcamalarını artırdığını belirterek, ''Sağlık Uygulama Tebliği gereğince, 1 Nisandan itibaren, 10 gün içinde aynı branşta birden fazla muayene olunamayacak'' dedi.



Bu yıl, sağlıktan toplayacakları primin toplam tutarının yaklaşık 18.5 milyar TL olduğunu, bunun karşılığında sağlık harcamalarının ise 27,6 milyar TL olmasının tahmin edildiğini belirten Acar, şunları kaydetti:



'Ne kadar prim o kadar harcama mantığı doğru değil'



''Sağlık harcamaları toplanan primlerin üzerinde olabilir. Ne kadar prim o kadar harcama mantığı doğru değil. Biz kurum olarak sigortalıların gerek hastanelere, gerekse doktor ve ilaca ulaşımında büyük kolaylıklar getirdik. Sigortalılarımız kuyruklarda beklemeden doktora ve ilaca ulaşabiliyorlar. Ancak, bunun parasal açıdan sürdürülebilirliği de çok önemli. Biz böyle açılımlar getirirken varsa suiistimalleri de önlemek zorundayız.''



Acar, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşmesinin ardından gerek sigortalıya hizmette gerekse gereksiz sağlık harcamalarıyla kurumun zarara uğratılmasını engellemede önemli mesafe aldıklarını anımsatarak, şunları söyledi:



'Kurumun faturası gereksiz şişiriliyor'



''Yaptığımız incelemelerde en fazla rastladığımız ve kurumun mali yükünü artıran faturaların önemli bir bölümünün hastalık hastası diye tabir edilen kişilere ait olduğunu görüyoruz. Aynı branşta aynı gün ya da birkaç gün içinde birden fazla hastanede muayene olanlar, kurumun faturalarını gereksiz yere şişiriyor. Ancak, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında, 1 Nisan 2009'dan itibaren, 10 gün içinde aynı branşta birden fazla muayene olunamayacak. Hastanelerin acil servislerine yapılacak başvurular bundan ayrı tutulacak.



Hasta aynı branşta 10 gün dolmadan hastaneye gitmişse, hastane görevlileri, hastaya daha önce aynı branşta muayene olduğunu, üzerinden 10 gün geçmediğini, bu nedenle bedeli kendi cebinden ödemek zorunda olacağını bildirecek. Çünkü, sağlık harcamalarının daha kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayacak teknik altyapıyı tamamladık. Daha önce böyle bir kontrol mekanizması yoktu.''



Sağlık harcamaları denetiminin Ankara'daki 14 hastanede, 34 müfettişle 3 aydır sürdüğünü, burada oluşturulan denetim formatının diğer illerde de uygulanacağını belirten Acar, şöyle devam etti:



''Yaptığımız denetimlerde inanılmaz suistimallerle karşılaşıyoruz. Örneğin ölmüş 222 hastaya reçete yazılmış. 35 kutu yerine 54 kutu yazılarak devlete fatura edilmiş.



Bazı hastanelerin, paket hizmet kapsamındaki kalemleri bile tek tek fatura ederek kurumu zarara uğrattıklarını belirledik. 14 hastanede 1,1 milyon TL hak edilmeyen ödeme tespit ettik. Bunun yanı sıra 20'ye yakın farklı suistimal olayıyla karşılaştık.''



Acar, ''Ankara'da gerçekleştirdikleri denetim formatını başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de uygulayacaklarını'' sözlerine ekledi.



