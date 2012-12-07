Doktor Mehmet Öz'e eşcinsel tepkisi

ABD'de yaptığı televizyon programında "eşcinseller için onarım terapisi" konusunu ele alan Mehmet Öz eşcinsel hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Eşcinselliği bir hastalık olarak gören ve terapi yoluyla iyileştirilebileceğini savunanları programa çağıran Öz, yönteme karşı çıkanlardan da fikir aldı. Üç eşcinsel derneği yayımladığı bildiride, “Eşcinsellikten heteroseksüelliğe? Tartışmalı terapi” adlı bölümde anlatılan yöntemin ‘zararlı ve demode’ olduğu açıklaması yapıldı. Bildiriyi yayınlayan GLAAD, GLSEN, PFLAG adlı dernekler adına konuşan GLAAD Başkanı Herndon Graddick, “Modern medya onarım terapisi adlı yönteme karşı lobotomiye baktığı gibi bakmalıdır” dedi. Doktor Öz adına konuşan bir sözcü ise, “Programın amacı onarım terapisini ve onu çevreleyen tartışmayı tıbbi açıdan incelemekti” açıklamasında bulundu.