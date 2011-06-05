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Yaşam

Doktor Mehmet Öz Time'a kapak oldu

Mehmet Öz(50), dünyanın en saygın dergilerinden TIME’a kapak olan 8’inci Türk oldu.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD’de “sağlık gurusu” olarak ün kazanan, Amerikan Fox kanalında gündüz kuşağında yayınlanan “Dr. Oz” isimli programıyla izlenme rekorları kıran doktor Mehmet Öz(50), dünyanın en saygın dergilerinden TIME’a kapak olan 8’inci Türk oldu.



Time’ın bu haftaki kapağında, doktor Mehmet Öz, hasta Mehmet Öz’ü muayene ederken görülüyor. Daha önce Forbes’ın en etkili ünlüler listesinde yer alan Mehmet Öz, haftalık 4 milyon tirajlı Time Dergisi’nde “Kanser korkumdan neler öğrendim” başlıklı makale kaleme aldı.


İyi doktor, kötü hastayım

Milliyet gazetesinin haberine göre; Öz, makalesinde geçen sene yaşadığı kolon kanseri korkusunu anlattı. 50’nci yaş gününde yaptırdığı check-up sırasında kolon kanseri şüphesinin ortaya çıktığını, daha sonra ameliyat geçirdiğini yazan Öz, şöyle konuştu: “Ünlü bir doktorum. Milyonlarca insana tavsiyelerde bulunuyorum. İyi bir doktor olmaktan, iyi bir aile babası olmaktan gurur duydum ama aslına bakarsanız kötü bir hastayım. Dr. Öz’den sıradan Bay Öz’e dönüşme deneyimi bana hem kendimle ilgili hem hastalarımla ilgili çok şey öğretti.” Mehmet Öz, geçen yıl da Women’s World Dergisi’ne kapak olmuş, o sayı 7 milyon adet satarak rekor kırmıştı.

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