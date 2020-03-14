Doktor Mehmet Öz'den Koronavirüse karşı 'Turkish Twist' yöntemi

Doktor Mehmet Öz, ABD'de katıldığı programda Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı en etkili yöntemin el yıkamak olduğunu ancak çoğu kişinin ellerini yıkamayı bilmediğini söyledi. Mehmet Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD’de katıldığı ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’da Koronavirüs'e karşı en etkili yol olan el temizliğini ‘Turkish Twist’ adını verdiği yöntemle anlattı.

Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek şunları söyledi: “El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra ‘Turkish Twist’ yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti.”