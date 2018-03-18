Doktor Mehmet Öz anlattı; işte seksin 8 faydası

ABD'de "Doktor Oz Show" ile tanınan "Oz Büyücüsü" lakaplı Mehmet Öz, seksin 8 faydasını anlattı. Seksin ortalama bir egzersizle karşılaştırıldığında belirli bir seviyeye kadar daha fazla kalori yaktırdığını belirten Öz, "Yaklaşık 500 kadın ve erkekle yürütülen bir çalışma, topluluk önünde konuşma gibi genel olarak stresli kabul edilen aktiviteler öncesinde yapılan seksin stres seviyelerini azalttığını ortaya koydu" dedi.

Mehmet Öz'ün Hürriyet'te "Seksin 8 faydası" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Spor gibi ama daha zevkli

Spor salonuna gitmeden önce düşünün. Seks, ortalama bir egzersizle karşılaştırıldığında belirli bir seviyeye kadar daha fazla kalori yaktırır. Kanada, Montreal’de yapılan çalışma, 1000 katılımcının seks sırasında harcadığı enerjiyle spor sırasında harcadıklarını kıyasladı. Buna göre ortalama yoğunlukta bir cinsel ilişki 100 kaloriye kadar yaktırabiliyor.

Erkeklerde kalp hastalığı riskini azaltır

Amerikan ‘Cardiology’ dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada iki defa seks yapan erkeklerin, ayda yalnızca bir defa yapanlara kıyasla kalp hastalığı risklerinin daha az olduğunu gözlemlediklerini söylüyor.

Prostat kanseri riskini düşürebilir

Seks veya mastürbasyon yoluyla sık boşalma (ayda 21’den fazla) erkeklerde prostat kanserine karşı koruma sağlayabilir. Biliminsanları, 90’lı yıllarda sık seks yapan erkeklerin prostat kanseri riskinin yüksek olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Neden, estesteron seviyesinin yüksekliğiydi.Ancak, 2000’li yılların başında yapılan çalışmalar tam tersini tespit etti: Sık boşalan erkeklerde prostat kanseri riski daha düşük.

Stres mi? O da ne?

Kafa dağıtmak için muhteşem bir yol! İnanması zor ama örneğin gece yaptığınız seks, sizi ertesi günkü toplantı stresinden uzaklaştırabilir. Yaklaşık 500 kadın ve erkekle yürütülen bir çalışma, topluluk önünde konuşma gibi genel olarak stresli kabul edilen aktiviteler öncesinde yapılan seksin stres seviyelerini azalttığını ortaya koydu.

Yaşam süresini uzatabilir

İngiltere’nin Galler bölgesinde, yaklaşık 1000 orta yaşlı erkekle yapılan bir çalışmada, ölüm oranının daha fazla orgazm yaşayan erkeklerde daha düşük olduğu gözlemlendi. Ancak çalışmayı yürüten uzmanlar, bu ilginç ilişkilendirmeyi açıklayan tek faktörün sık yaşanan orgazm olmadığını belirtiyor. Sık boşalmanın yaşam süresini uzattığını kesin olarak söylemek için hâlâ daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Yatak sohbeti önemli

Düzenli bir ilişkiniz varsa partnerinizle cinsel ilişkide bulunmak aranızdaki yakınlık ve samimiyeti artırarak daha güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışma seks sonrası yatak sohbetlerinin sağlıklı paylaşımı destekleyen açıksözlülük ve güveni artırdığını gösterdi.

Migren ağrısını azaltabilir

Almanya’daki Munster Üniversitesi’nden araştırmacılar ortaya koydu ki, cinsel aktivite migren hastalarının yüzde 60’ında başarılı oluyor. Bu yüzde 60 içindeki hastaların çoğu orta derecede veya tamamen rahatladığını söylüyor. Nörolog ve baş ağrısı uzmanı Stefan Evers bunu, seks yapmanın doğal ağrı kesici olan endorfin salgılamaya yol açmasına bağlıyor.

Ağrı eşiğini yükseltir

Yapılan bir araştırma, zevk alınan cinsel bir aktivitenin kadınlarda geçici olarak ağrıyı azaltabileceğini gösteriyor. Orgazmdan hemen sonra kadınlarda

ağrı eşiğinin yüzde 74 arttığı belirtiliyor.

‘The Dr. Oz Show’ hafta içi her gün saat 12.30’da Sony Channel, Digiturk 51. kanal ve D-Smart 52. kanalda yayımlanmaktadır.