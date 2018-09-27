Doktor, mali müşavir ve şimdi de avukat oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Cengiz Bayram (53), son olarak Hukuk Fakültesi’ni de bitirerek avukat oldu. Bayram, yükseköğrenim eğitiminin 30 yıl sürdüğünü ve şu anda Açık Öğretim Fakültesi’nde Felsefe alanında eğitime devam ettiğini söyledi.

Kentte özel bir hastanenin de ortaklarından olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Mali Müşavir Dr. Cengiz Bayram, bugün okulunu ve stajını tamamlayarak avukat olmayı hak etti. Bayram ve beraberindeki 4 kişi için Gaziantep Barosu\'nda tören düzenlendi. Baro Başkanı İskender Kahraman’ın ardından avukatlık yeminini tekrarlayan Bayram, cübbesini giyerek avukatlık ruhsatını aldı.

EĞİTİMDEN HİÇ KOPMADI

Törenin ardından konuşan Bayram, 30 yıl önce tıp fakültesini bitirerek doktorluk mesleğine başladığını ifade etti. İnsanın isterse her şeye zaman ayırabileceğini ifade eden Bayram, \"Bu son ruhsattan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Aslında en büyük idealimdi hukukçu olmak bunu da avukatlıkla tamamladık. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlar. İkisinin de temsilcisi olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. İnsan istediği sevdiği her şey için vakit buluyor. Şu anda da felsefe okuyorum\" dedi.

Eğitim hayatını özetleyen Bayram, \"Tıp fakültesinin ardından çocuk hastalıkları alanında ihtisas yaptım. Daha sonra 4 yıl İktisat okudum. İşletme Yönetimi ve Muhasebe alanında yüksek lisans yaptım. Son olarak Hukuk Fakültesi’ni bitirdim ve Medeni Hukuk alanında yüksek lisansa devam ediyorum. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi\'nde Felsefe bölümü öğrencisiyim\" diye konuştu.

\'DOKTORLAR HARCAMAYI KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN YAPIYOR\'

Doktorluk ve avukatlığın bir arada olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Bayram, doktorların siyasi baskılarla yıpratıldığını ve sağlık harcamalarının 3’te birinin doktorların kendisini hukuki anlamda korumak için yaptığı gereksiz harcamalardan oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Türkiye’de sağlık sistemi gittikçe kötüleşiyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri hekimlerin son derece baskı altında kalması ve siyasetçiler tarafından ezilmeleri. Bizim zaten hukukçu olmamızın en önemli amaçlarından birisi de Türkiye’deki sağlık sistemine özellikle hekimler aracılığıyla katkıda bulanmak olacak. Türkiye’de yapılan sağlık harcamalarının 3’te biri tamamen hekimlerin kendilerini korumak için yapmış olduğu gereksiz harcamalar. Bunu insanlar para kazanmak için şeklinde yorumluyorlar ama kesinlikle değil. Hekimler, hukuk karşısında kendilerini korumak için bunu yapıyorlar.\"

Törenin ardından çalıştığı hastanede personeli, Bayram’ı tebrik ederek çiçek takdim etti.



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