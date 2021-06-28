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Gündem

Doktor Lütfiye Şahin, aşı israfına karşı vatandaşları yolda durdurup aşı yapıyor

28 Haziran 2021 17:53

İzmir'de, üniversite öğrencisini randevusuz aşılamasıyla gündeme gelen ana çocuk sağlığı merkezinde görevli doktor Lütfiye Şahin, kalan aşıları ziyan etmemek için yoldan geçen vatandaşları durdurup, aşı yapıyor. 

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