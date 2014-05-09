'Doktor kıyamet'ten kriz uyarısı

Yaptığı yatırım tavsiyeleriyle piyasalarda yakından takip edilen Marc Faber, 2008’de yaşanan ekonomik krizin yakın zamanda patlak vermesini beklediği krizin yanında hafif kalabileceğine dikkat çekti.

CNBC’ye konuşan “Doktor Kıyamet” lakaplı yatırımcı, The Gloom, Boom&Doom Report adlı bloğuyla bilinen Faber, gelişmiş ekonomilerde kurumsal, kamusal ve bireysel kredilerin 2007’deki seviyeden yüzde 30 daha fazla olduğunu belirterek, “Ben ekonomide bir iyileşme görmüyorum. ABD ekonomisinde bir yavaşlama yaşıyoruz” dedi.

Faber, gelişmiş ülke borsalarının olduğundan daha değerli hale geldiğini, hükümet tahvillerinin borçlanma maliyetlerinin arttığını ve getirilerinin düştüğüne de dikkat çekti.

“Doktor Kıyamet”, “Fed’in doların değerini düşüren hareketleri yüzünden, yatırımcılar uzun vadede para kazanamayacak ve ellerindekini de kaybedecek” diye devam etti.

Ünlü yatırımcı, Ukrayna’daki krizin de piyasaların seyrini belirleyecek önemli sıkıntılardan biri olduğunu söyledi.