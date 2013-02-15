'Doktor Kıyamet' Marc Faber: Altın, 1550 Dolar'a kadar gerileyecek

"Doktor Kıyamet" lakaplı ünlü yatırımcı Marc Faber, altın fiyatlarının 1650 Dolar seviyelerinden 1550 dolar seviyelerine gerileyeceğini söyledi.

Skyturk360’ta “Ekonomi Masası” programına telefonla katılan Marc Faber, Moskova’daki G-20 Zirvesi’nin ana gündem maddesi haline gelen kur savaşlarının ABD’nin yıllardır uyguladığı politikaların devamı olduğunu dile getirdi. Faber, “Japonya kendini açık şekilde ifade etti. Eğer bazı Euro ülkeleri para basmaya başlarsa, o zaman işler kızışacak” diye konuştu. Faber, şu anda ABD ekonomisinin “AAA” notunu hak etmediğini kaydetti.

Altın fiyatlarındaki son duruma da dikkat çeken Marc Faber, “Altın için 1550’ye doğru gidiş ve daha sonradan bu yönün tekrar artışa geçmesini bekliyorum” dedi.

İşte ünlü yatırımcı Marc Faber’in açıklamalarından satırbaşları:

‘Euro ülkeleri de para basabilir, kur savaşları kızışır’

“Ülkeler tamamen istedikleri gibi hareket ediyorlar. Bence Japonya kendini çok açık bir şekilde ifade etti. Japon yetkililer Yen'in değerini düşürmek istediklerini ve aynı zamanda bunu ekonomiyi canlandırmak için yapmak istediklerini söylediler. Bu her zaman ABD'nin de politikasıydı aslında. ABD her zaman para bastı ve doların değerini düşürdü. Aslında bunu yaparak daha rekabetçi bir ortam yaratamadılar. Fakat bu birçok ülkenin daha önceden politikasını oluşturdu. Şimdi bu yöntemin Avrupa’da da uygulanabileceğini düşünüyorum. Bazı Avrupa ülkeleri Euro’nun değerini düşürmek için bunu yapabilir. İşte o zaman kur savaşları kızışır.

‘Asıl soru şu: Çin ne olacak’

“Küresel ekonomiyi Euro Bölgesi, ABD, Japonya ve gelişmekte olan piyasalar olarak ayrıştırdığımızda aslında Euro Bölgesi'nde bir resesyon olduğunu söyleyebiliriz. Gençlerde işsizlik oranı çok yüksek Yunanistan’da ve İspanya’da yüzde 50’nin üzerinde. ABD'de aslında tahvil piyasaları yükseldi ama reel ekonomilerin iyi yönde olduğunu söyleyemeyiz. Enflasyon yükselebilir ve bu da stagnasyona yol açabilir. Japonya’da tekrar bir resesyon görüyoruz ama burada sorulması gereken esas soru ‘Çin ne olacak?’ sorusu. Çünkü Çin ekonomisi çok büyük ölçüde yavaşlama gösterdi ama bir canlandırma paketi oluşturdular. Bu durum da ocak ayında bir patlama gösterdi. Çin, ekonomisini bir şekilde ilerletecektir ama eninde sonunda aslında algılandığından daha fazla bir yavaşlama gösterebilir. Bu da kaynaklar üzerinde bazı sorunlar yaşatır, emtia üzerinde negatif etki yaratır. O yüzden de ben aslında küresel ekonomi hakkında çok da olumlu düşünmüyorum.”

‘Türkiye ekonomisi iyi yolda’

“Türkiye piyasalarında bir düzeltme yaşandı ama ekonomide gidişat gayet iyi. Bundan yaklaşık bir ay önce küresel piyasalar için yüzde 20'lik düzeltme beklediğimi söylemiştim. Türkiye'de bu düzeltme yaşandı.”

‘Altın 1550 Dolar’a inip tekrar yükselecek’

“Altının onsu eylül 2011’de 1691 Dolar olmuştu ve ben o zaman da tam bir düzeltme süreci içinde olduğunu söylemiştim ve Aralık 2011’de yüzde 22 oranında artış gösterdi. O zamandan beri çok sert bir şekilde 1550 ile 1700 arasında. Şu anda bir kere daha aşağı yönlü bir itiş olabilir. Altın için 1550’ye doğru gidiş ve daha sonradan bu yönün tekrar artışa geçmesini bekliyorum.”

‘Kredi kuruluşlarına bakarak yatırım kararı almadım’

“1980’lerde ben çalışırken Tayland’da tahvillerle uğraşırken aslında hiçbir zaman kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını çok fazla göz önünde bulundurmadım ve o dönemde çok ciddiye almadık çünkü tamamen ülkelere ve şirketlere kısa dönemli bakıyorlar ve bir şirketin geleceğine çok fazla dikkat etmiyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tam olarak yapması gereken şey bir ekonominin orta vadedeki finansal koşullara bakmak ve bir öngörüde bulunmak.”

‘ABD AAA’yı hak etmiyor’

“Örneğin şu anda ABD’nin büyük bir bütçe açığı var ve daha fazla fonlanmamış varlıklar var. Ülkenin kredi notu, birçok soruna rağmen hala AAA. ABD hükümeti belki de CCC notunu hak ediyor. Ama şu anda bakılması gereken başka açılar var; sağlık sektörü ve başka sosyal haklar gibi.”