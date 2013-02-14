HSBC: Dünya genelinde 'kur savaşları' kızışıyor

HSBC'nin raporuna göre Türkiye, parasının değerini düşürmek için stratejiler izleyen aktif ülkeler arasında yer alıyor.



Dünya genelinde kur savaşları kızışıyor.

HSBC'nin raporunda, kur savaşının giderek yoğunluk kazandığı ifade edilirken, savaşa katılan ülke sayısını arttığı da vurgulanıyor. Bu konuda yeni yöntemler kullanıldığı belirtilen raporda Türkiye'nin de adı geçiyor.

37 ülke üzerinde yapılan çalışmada en büyük savaşı Japonya ve İsviçre veriyor.

Raporda Arjantin, Venezuela, Kolombiya ve Türkiye'nin en aktif rolde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin faiz araçlarını kullanarak liranın değerini düşürdüğüne dikkat çekildi.

Kanada, Meksika ve Güney Afrika'nın kur savaşlarının dışında kaldığı ifade ediliyor.



Kur savaşı nedir?



Ülkelerin kendi paralarının değerini, yabancı paraların değeri karşısında düşük tutmaya çalışmalarına kur savaşı deniyor. Ülkeler bu sayede rekabet avantajı sağlıyor.