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Yaşam

'Doktor' iPhone

Bilim adamları tarafından geliştirilen bir iPhone programı öksürüğü algılayıp solunum yolu rahatsızlıklarını anlayabiliyor.

12 Kasım 2009 02:00

Amerikalı ve Avustralyalı bilim adamları tarafından geliştirilen bir iPhone programı öksürüğü algılayıp solunum yolu rahatsızlıklarını anlayabiliyor.

Öksürüğün kuru ya da balgamlı olmasını algılayan yazılım, öksürüğün virüsten mi yoksa bakteriden mi kaynaklandığını belirleyebiliyor.

Hafızasında farklı yaşlara ve cinsiyetlerdeki hastalara ait 100’den fazla öksürük örneği bulunan programı kullanmak için iPhone’a doğru öksürmek yetiyor. Yazılımı geliştiren STAR şirketinin sözcüsü Suzanne Smith tarih boyunca öksürüğün hastalıkların teşhisinde en önemli işaret olduğunu belirtirken şimdi bilgisayarda kullanılan yazılımın öksürüğün gürültüsünü, ses seviyesini ve hırıltıları algıladığını söyledi.





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