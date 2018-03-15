T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktor, intihar eden hastaya müdahale etmek için camdan atladı

Bartın'da intihar eden kişi yaşamını yitirirken, müdahale etmek isteyen doktorun ayağı kırıldı

15 Mart 2018 00:28

Bartın'da, prostat tedavisi gören Mehmet Başak (89), hastanenin ikinci katından aşağı atladı. Çamaşırhanenin çatısına düşen hastaya acil müdahale etmek için 2 metre yüksekliğindeki birinci kattan çatının üstüne atlayan doktor Abdullah Baykuş'un da ayağı kırıldı. Mehmet Başak yaşamını yitirirken, Abdullah Baykuş'un ayağı ise alçıya alındı.

Olay gece saatlerinde, Bartın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Prostat tedavisi nedeniyle 9 Mart'ta hastaneye yatırılan Mehmet Başak, ikinci katta bulunan dahiliye servisindeki odanın penceresinden aşağı atladı. Odaya gelen refakatçi olan oğlu, babasının yerinde olmadığını görünce hemşireye haber verdi.

Pencereden aşağı bakıldığında Mehmet Başak'ın çamaşırhanenin çatısında hareketsiz yattığı görüldü. Doktor Abdullah Baykuş, Mehmet Başak'a müdahale etmek için birinci kattan çamaşırhanenin çatısına atladı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayan Baykuş'un sağ ayağı kırıldı. Mehmet Başak itfaiyenin yardımı ile çamaşırhanenin çatısından aşağı indirilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Abdullah Baykuş'un ise kırılan ayağı alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Abdullah BaykuşbartınintihardoktorayakkırıkMehmet Başak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24