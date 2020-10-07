Doktor Fauci: Beyaz Saray'daki Covid-19 vakaları önlenebilirdi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere Beyaz Saray’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının önlenebileceğini belirterek, Cumhuriyetçi hükümetin tedbir almakta başarısız olduğunu ve ABD Başkanı’nın maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü Dr. Antonio Fauci, ABD’deki vaka artışının ülkenin tamamen kapatılmaması nedeniyle görüldüğünü açıkladı.



NTV'de yer alan habere göre; Fauci, American Üniversitesi’nde verdiği röportada, pandeminin bir aldatmaca olduğu düşünen insanlarla ilgili soruya, "Beyaz Saray'da bu hafta olanlara bir bakın. İşte bu bir gerçeklik. Her geçen gün daha fazla insan enfekte oluyor. Bu bir aldatmaca değil. Bu talihsiz bir durum çünkü önlenebilirdi” yanıtını verdi. Fauci, maske takmanın virüsten korunmanın en etkili yollarından biri olduğunu ve ABD Başkanı’nın bu kurala riayet etmediğini söyledi.

74 yaşındaki Trump, pazartesi günü, üç gece boyunca Covid-19 tedavisi gördüğü bir Walter Reed askeri hastanesinden Beyaz Saray'a döndü ve Amerikalılara hayatlarının virüs tarafından yönetilmesine izin vermemesini söyledi.

Trump yakın çevresinde yer alan ve Covid-19’a yakalananlar arasında, First Lady Melania Trump, danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, kampanya yöneticisi Bill Stepien ile Cumhuriyetçi Senatörler Mike Lee, Thom Tillis ve Ron Johnson yer alıyor.

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