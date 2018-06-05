Doktor evinde ölü bulundu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçe merkezindeki 9\'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi\'nde görev yapan Dr. Orhan Ülgen (56), ilçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Burhaniye ilçesi Çay Caddesi\'nde bulunan 9\'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi\'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Orhan Ülgen\'den arkadaşları cumartesi gününden bu yana haber alamadı. Orhan Ülgen\'in telefonlara cevap vermemesi ve pazartesi günü işe de gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Dün gece Kızıklı Mahallesi\'ndeki Ülgen\'e ait eve giren jandarma ekibi, çekyatın üzerinde cansız bedenini buldu. Çekyatın yanında çok sayıda boş ilaç kutusu olduğu öğrenildi. Nöbetçi savcının talimatı ile Burhaniye Devlet Hastanesi\'ne getirilen Dr. Ülgen’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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