Doktor çiftin porno davası

Eşinin evlenmeden önce birlikte olduğu kadınlarla çektiği porno görüntüleri kendisine izlettirmek istediğini öne süren Mine C. şikayetçi oldu. Bu görüntüleri izlemediği için eşinden dayak yediğini iddia eden Mine C. ayrıca boşanma davası da açtı.



Şile Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Şile Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mine C., aynı hastanede doktorluk yapan eşi Kemal C.'den şikayetçi oldu. Mine C., 6 ay önce evlendikleri eşi Dr. Kemal C.'nin daha önce birlikte olduğu kadınlarla çektiği porno ve grup seks içerikli görüntüleri zorla kendisine izlettirmek istediğini öne sürdü. Bu görüntüleri izlemediği için eşi Dr. Kemal C.'den dayak yediğini iddia eden Mine C. eşinden şikayetçi olurken aynı zamanda boşanma davası açtı.



Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Şile Jandarma Ekipleri, Kemal C.'yi gözaltına alırken evdeki bilgisayarına el koydu. Bilgisayarda yapılan incelemede, Kemal C.'nin kadınlarla ilişkiye girerken çektiği ve kendisinin de olduğu grup seks içerikli görüntüler bulundu. Yapılan incelemelerde Kemal C.'nin görüntüleri, ilişkiye girdiği kişilerin bilgisi dahilinde çektiği tespit edildi.



Sorgusundan sonra Şile Adliyesi’ne sevk edilen Kemal C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.