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Eğitim

Doktor başkandan tıp kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op

30 Eylül 2017 16:43

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Özcan, tıp fakültesini kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.
Asıl mesleği genel cerrahi uzmanlığı olan Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan, ilçede bu yıl tıp fakültesini kazanan öğrencilere eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla dizüstü bilgisayar hediye etti. Mehmet Özcan, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Uncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Burak Can Havale, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kadir Altay ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Kef\'e ulaştırılmak üzere ailelerine dizüstü bilgisayarları teslim etti. Özcan, \"Ailelerinin nezdinde başarılı öğrencilerimizi kutluyorum. Gelecekteki meslektaşlarıma şimdiden eğitim hayatında başarılar diliyorum. Ailelerini de tebrik ediyorum\" dedi. Aileler de eğitime katkısı nedeniyle çocukları adına Mehmet Özcan’a teşekkür etti.

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