Doktor başına 640 hasta düşüyor

T24 - Türkiye'de 115 bin 256 doktor görev yaptığı, doktor başına 640 kişinin düştüğü bildirildi.

Türk Sağlık-Sen, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin doktor haritasını çıkardı.

Araştırmaya göre, yurt genelinde 29 bin 526 uzman, 30 bin 830 pratisyen hekim ve 7 bin 311 asistan olmak üzere 67 bin 667 doktor Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, 25 bin 15'i üniversite hastanelerinde, 22 bin 574'ü özel sektörde çalışıyor.

Araştırmada, Sağlık Bakanlığında görev yapan doktorların illere göre dağılımına ve 2010 yılında atanan ve istifa eden doktorlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığındaki doktorlar dikkate alındığında Türkiye'de en az doktorun bulunduğu il 78 doktorun çalıştığı Bayburt. Bu ili 87 doktorla Ardahan, 104 doktorla Hakkari izliyor.

Doktorların en fazla görev yaptığı il ise 12 bin 498 doktorun bulunduğu İstanbul. İstanbul'dan sonra 7 bin 568 doktorla Ankara, 4 bin 736 doktorla İzmir geliyor.

Sağlık Bakanlığında görev yapan 67 bin 667 doktorun 38 bin 881'i, yani doktorların yüzde 57'si 16 büyükşehirde görev yapıyor. Uzman doktorların yüzde 58'si, pratisyen doktorların yüzde 47'si, asistanların ise yüzde 98'i 16 büyükşehirde görevli. 29 bin 526 uzman doktorun 17 bin 62'si, 30 bin 830 pratisyen doktorun 14 bin 661'i ve 7 bin 311 asistanın 7 bin 158'i 16 büyükşehirde çalışıyor.

Araştırmaya göre, Sağlık Bakanlığı 2010 yılında 5 bin 767'si uzman, 4 bin 990'ı pratisyen olmak üzere toplam 10 bin 757 doktor atadı. Buna karşılık aynı yıl 2 bin 768'i uzman, 2 bin 761'i pratisyen doktor olmak üzere toplam 5 bin 439 doktor görevinden ayrıldı.

Ayrılanlardan bin 843'ü uzman, bin 794'ü pratisyen doktor olmak üzere toplam 3 bin 637 doktor Sağlık Bakanlığındaki görevinden istifa etti. Diğer doktorların 772'si emeklilik, bin 30'u ise diğer sebepler nedeniyle Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldı.