Doktor anne, oğluna karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı (2)

\'OĞLUMU SOSYAL VE YASAL AÇIDAN KORUMAK İSTEDİM\'

İzmir\'de evine gelip beyzbol sopasıyla eşyaları kıran ve kendisini özel hayatına dikkat etmemekle suçlayan lise öğrencisi oğlu 17 yaşındaki O.B.\'ye karşı, mahkemeden hem koruma hem de evden uzaklaştırma kararı aldıran anne A.M.B., açıklama yaptı. A.M.B., \"N.M.B.’nin beni ölümle tehdit etmesi ve sözlü saldırıları nedeni ile suç duyurusunda bulundum. Tarafıma uzun süreli koruma kararı çıkarıldı. Ardından N.M.B.\'nin ergen olan oğlumu kışkırtması ve azmettirmesi nedeni ile onu sosyal ve yasal açıdan korumak istedim. Bu amaçla savcılığa başvurdum. Kısa süreli koruma kararı çıkartılmıştır ve bu süre bitmiştir. N.M.B.\'nin hakkımdaki tehdit ve suç unsuru teşkil eden olayları nedeni ile savcılığa yaptığım suç duyurusu ile N.M.B. hakkında kamu ve ceza davası açılmıştır. Yasal süreç devam etmektir\" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)