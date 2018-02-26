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Yaşam

Doktor, acil serviste tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu

Ağır yaralanan Halil Top, başka bir hastanede tedavi altına alınırken pratisyen doktor L.A. gözaltın alındı

26 Şubat 2018 16:22

Manisa'nın Soma İlçesi'nde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'a acil serviste tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Top, başka bir hasteye götürülerek tedavi altına alınırken, Dr. L.A. gözaltına alındı.

Soma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında  L.A., belinden çıkardığı tabancayla Top'a peşpeşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı. (DHA)

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Soma Devlet Hastanesiacil servisdoktorHalil Topsilahtemizlik şefi

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