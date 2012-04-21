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Yaşam

Doktara dayak atan vekile BDP inceleme başlattı

BDP'li Özdal Üçer, kendisine kim olduğunu soran Dr. Eroğlu’na saldırmıştı

21 Nisan 2012 16:52

BDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, hekimlere ve kamu çalışanlarına yönelen şiddet olaylarının asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Van'da meydana gelen bu üzücü olayla ilgili olarak partimiz gerekli inceleme ve araştırmayı başlatmıştır" ifadeleri yer aldı.

Van Milletvekili Özdal Üçer’in eşi ve kızının trafik kazası geçirmesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin BDP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Üçer’e ve ailesine geçmiş olsun dileği iletildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi. ”Kamuoyuna da yansıdığı üzere dün Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ne yazık ki tasvip edilmeyecek üzücü bir olay yaşanmıştır. Kimden ve nereden gelirse gelsin, görevi başındaki sağlık çalışanlarına, hekimlere ve kamu emekçilerine yönelen şiddet olayları asla onaylanamaz, asla hoş görülemez. Van’da meydana gelen bu üzücü olayla ilgili olarak partimiz gerekli inceleme ve araştırmayı başlatmıştır. Sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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