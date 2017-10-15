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Dokan'da 'Kerkük' gündemli Kürt zirvesi

ERBİL, (DHA)- IRAK merkezi Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük için yaşanan gerilim devam ederken, Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani Başkanlığında, 'Kerkük' gündemli toplantı Süleymaniye'nin Dokan ilçesind

15 Ekim 2017 15:32

ERBİL, (DHA)- IRAK merkezi Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük için yaşanan gerilim devam ederken, Irak\'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani Başkanlığında, \'Kerkük\' gündemli toplantı Süleymaniye\'nin Dokan ilçesinde başladı. Toplantıya IKDP ve IKYB üyeleri katılırken, Irak Cumhurbaşkanı Masum\'un Başdanışmanı Abdullah Alyaweyi, toplantının amacının durumun normalleştirilmesi ve Erbil ile Bağdat arasında yaşanan krizin aşılması olduğunu söyledi.
Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) politbüroları Süleymaniye’nin Dokan ilçesinde Irak\'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Başkanlığında biraraya geldi. Toplantıya, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Celal Talabani\'nin eşi Heroxan Talabani ve IKYB Genel Sekreter Yardımlcısı Kosret Resul gibi önemli isimlerde katıldı.
Toplantı ile ilgili konuşan Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum\'un Başdanışmanı, Abdullah Alyaweyi, toplantının önceki toplantılardan farklı olacağını ve amacın durumun normalleştirilmesi ve Erbil ile Bağdat arasında yaşanan krizin aşılması olduğunu belirterek, çözüm içinde umut olduğunu söyledi. \'Kerkük\' gündemli toplantıda, Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kürt yönetimine yönelik tehditleri ile bu tehditlere nasıl karşı konulacağı konularının ele alınacağı belirtildi.

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