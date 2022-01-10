Doja Cat konser sırasında öne geçmek için bomba tehdidinde bulunan adam gözaltına alındı

ABD’de Doja Cat konserinde bir adam, uzun sırayı atlatmak için bomba taşıdığını söyledi. Bomba tehdidiyle panik yaratan adam gözaltına alındı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’nin Indianapolis eyaletinde ücretsiz bir Doja Cat konseri için uzun kuyruklar oluştu. Hayranları, şarkıcıyı dinlemek için 12 saat sırada bekledi.

Sıraya yaklaşan bir adam çantasında patlayıcı bulunduğunu söyleyerek sırayı dağıtmaya çalıştı. Polis, olay yerini 20 dakika içinde boşaltarak adamı gözaltına aldı. Konser, gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan adam hakkında başka sebeplerden arama emri olduğu belirtildi. Patlayıcıya ilişkin soruşturmanın ise hala devam ettiği belirtildi. Polis, çantanın boş çıktığını, adamın sırada beklememek için çevresini korkutmayı amaçladığını söyledi.