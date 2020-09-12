Doha'da tarihi gün: Afgan hükûmeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri açılış töreniyle başladı

T24 Dış Haberler

Afganistan hükûmeti ile Taliban arasında yaklaşık 20 yıldır süren ve on binlerce cana mal olan iç savaşa son vermeyi hedefleyen barış görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Görüşmelerden önce yapılan açılış seremonisinde konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, "Tarafların aralarındaki bölünmüşlükten sıyrılıp kaybedeni olmayacak bir anlaşmaya varması gerektiğini" ifade etti.

Afgan hükûmetinin 21 kişilik müzakere ekibine eski istihbarat şefi Masum Stanekzai liderlik ediyor. Taliban heyetinin baş müzakerecisi ise silahlı grubun liderine yakınlığıyla bilinen Mevlevi Abdul Hakim.

Görüşmelerin yapıldığı salonda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve Taliban lider yardımcısı Mullah Baradar da bulunuyor.

Bugün gerçekleştirilen açılış töreninin ardından tarafların ilk kez pazartesi günü müzakere edeceği belirtildi.

Barış görüşmelerine normal şartlarda Mart ayında başlanması planlanıyordu ancak suçlu iadesi konusunda anlaşılmaya varılmaması sebebiyle ertelenmişti.

Afganistan hükûmeti son aylarda birkaç defa Taliban üyelerini toplu halde serbest bıraktı. Fransa, Avustralya ve ABD vatandaşlarını öldüren 6 tutuklu taraflar arasındaki son tartışma noktası oldu. Afgan yönetimi bahsi geçen tutukluların affedilmesinin kabul edemeyeceklerini söylese de "taviz" vererek 6 tutukluyu Doha'da ev hapsine aldı.

ABD'nin tarihinde en uzun süre dahil olduğu çatışma olarak da Washington'da kayıtlara geçen Afganistan iç savaşıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Pompeo önlerinde savaşı bitirmek için tarihi bir fırsat bulunduğu ifade etti.

Açılış töreninin bir bölümüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla birlikte video yoluyla katıldı.