Doğu'yu sel vurdu: 5000 evi su bastı

T24 - Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kösedağ, kentte 3 gündür devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin evin su altında kaldığını bildirdi. Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.







Ağrı:







İbrahim Kösedağ, Ağrı'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanağın 100. Yıl, Kazım Karabekir ve Fatih mahalleleri ile TOKİ bölgesini olumsuz etkilediğini söyledi.





Kriz masası kurulması için Ağrı Valiliğine başvurduklarını ifade eden Kösedağ, "3 gündür devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin ev su altına kaldı. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.





Kent merkezinden geçen Murat Nehri, Taşlıçay Deresi ve Kör Çayı'nın taştığını belirten Kösedağ, belediye olarak hiçbir kurumdan yardım almadan taşkın ve su baskınlarıyla mücadele ettiklerini, 1'i müteahhit firmaya ait 14 iş makinesiyle çalışma yürüttüklerini kaydetti.







Ardahan-Kars:







Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.





Yurdun batısında bahar mevsimi yaşanırken Sarıkamış'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.





Gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Şehitler ve İstasyon mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, meraların karla kaplanmasından olumsuz etkilendi.





Gece kar yağışının etkili olduğunu Ardahan'da da kent merkezinde kar kalınlığı 1 santimetre, yüksek kesimlerde 3 santimetre olarak ölçüldü.





Kentte gece en düşük hava sıcaklığı 2 derece oldu, gündüz en yüksek hava sıcaklığının 9 derece olacağı tahmin ediliyor.





Karayolları 126. Şube Şefi Ümit Yıldırım, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkilerinde kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Söz konusu yolları kullanacak sürücüler, tedbir için yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz" dedi.





