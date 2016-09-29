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Yaşam

Doğu'ya kar geliyor, sıcaklık sıfırın altına inecek

Erzurum’da en düşük hava sıcaklığının yarın sıfır dereceye düşeceği bildirildi

29 Eylül 2016 17:51

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı Cumartesi günü eksi 1 dereceye düşecek. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan il genelinin aralıklı hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur vekar yağışlı olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Erzurum’da en düşük hava sıcaklığının yarın sıfır, Cumartesi günü de gece saatlerinde eksi 1 dereceye düşeceğinin bildirildiği açıklamada, bugün gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 4, Iğdır'da 7, Erzincan'da 10 derece olarak ölçüldü.

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