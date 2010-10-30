Doğuya ilk kar düştü

T24

Gümüşhane'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Zigana Dağı geçidindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.Kar yağışı ile birlikte sisin de etkili olduğu bölgede sürücüler, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıldı. Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'ne de mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu.Sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum'un yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Muş'un Kurtik Dağı ile Sarıkamış'taki Soğanlı ve Allahuekber Dağları’nın zirvesi de artık karla kaplı. Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı ve beraberindeki tipi etkili olmaya başladı. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolunda tipi başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.