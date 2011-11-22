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Doğuş'un yeni pozuna Hilal Cebeci'den yanıt

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da yayınladığı 'çiçekli' fotoğrafıyla adından söz ettiren şarkıcı Doğuş...

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde Twitter'da yayınladığı "çiçekli" fotoğrafıyla adından söz ettiren şarkıcı Doğuş, yeni bir fotoğraf yayınladı.


  

Panpişten cevap!..

Şarkıcı Doğuş’un ge çen hafta çırılçıplak soyunup önüne koyduğu bir saksıyla poz verdiği fotoğrafını Twitter’ da yayınlamasından sonra, eski sevgilisi Hilal Cebeci’den karşılık geldi.

Hilal Cebeci de çırılçıplak yere oturup önüne çiçekli vazo koyarak cep telefonuyla fotoğrafını çekti ve Twitter’da paylaştı. Takipçileri fotoğrafın altına “Saksıyı kaldır” diye yorum yaptılar.

Hilal Cebeci, daha önce de iç çamaşırlarıyla çekip Twitter’da paylaştığı “Panpiş” fotoğraflarıyla tartışma yaratmıştı.


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