Doğuştan sünnetli çocuklara dikkat

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Emre Atabek, halk arasında `doğuştan sünnetli' ya da `peygamber sünnetli' olarak bilinen çocuklarda, hormonal bozukluk olabileceğini söyledi.



Doç.Dr. Mehmet Emre Atabek, bu tür vakaların `Hipospadias' olarak nitelendirildiğini, penis içindeki idrar kanalının doğuştan kısa olduğunu, kanalın ucunun (idrar deliğinin) penis alt yüzünde yere açıldığını belirtti. Doç.Dr. Atabek, sünnet derisinin eksikliği nedeniyle bu çocukların `Yarım Sünnetli' veya `Peygamber Sünnetli' olarak adlandırıldığını hatırlatırken şunları söyledi:



``Ağır tiplerinde peniste özellikle sertleşme anında belirginleşen aşağıya doğru kıvrılma mevcuttur. Çocuk, ayakta işemekte zorlanır. Cinsel organın görünümü normal değildir. Hatta bazen dişi cinsel organına benzer. Her 300 erkek bebek doğumunda 1 görülür. Bazen ciddi hormonal probleme işaret eder. Bu hastalıkların bir kısmında, vücuttan su ve tuz kaybı sonucunda ölüm riski vardır. `Peygamber sünnetli' bir çocukta, testisler ele gelmiyorsa doğuştan cinsiyet bozukluklarına neden olabilir. Bu çocuklarda gecikmiş tanı cinsel kimlik problemlerine ve ağır psikososyal bozukluklara yol açabilir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi ancak, endokrin testlerle ve genetik analizlerle mümkündür. `Peygamber Sünnetli' çocukların çocuk endokrin kliniklerinde değerlendirilmesi ve ondan sonra düzeltici ameliyatların yapılması uygundur'' dedi.



Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek, idrar deliğinin altta olmasının çocuk sahibi olma şansını azaltacağını söyledi. Atabek, okul çağında cinsel organı arkadaşlarından farklı olan ve idrar deliğinin normal yerinde olmaması nedeniyle ayakta işemekte sorun yaşayan çocuğun ruhsal olarak etkilenebileceğini kaydederek şöyle devam etti:



``Kişilik gelişiminde problemler ortaya çıkar. `Cordee' dediğimiz eğrilik olanlarda ileri yaşlarda cinsel ilişkide sorunlar görülmektedir. Hipospadiasın tipine göre değişik ameliyat yöntemleri vardır. Penisin doğum sonrası ilk 6 ay içindeki hızlı büyümesinden yararlanmak için ameliyatlar 6 aylıktan sonra yapılmaktadır. Hipospadias ameliyatları ve sünnet gibi penise yönelik ameliyatlar için 3- 6 yaş arası dönemin psikolojik açıdan uygun olmadığı göz önünde bulundurularak onarımın küçük yaşta yapılması ve cinsel organlarını tanımaya başlayan çocuğun cinsel organ hastalığını anımsamaması yararlıdır. Bu nedenle ameliyat yaşı 6 ay- 2 yaş olarak önerilmektedir. Ameliyat öncesi gerekli endokrin değerlendirmeler yapılmalı ve özellikle küçük penisi olanlarda ameliyatın başarılı olması için gerekirse hormonal tedavilerle penil uyarı ile yeterli büyüme sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Günümüzde azalsa da hala sık yapılan bir yanlış, bu çocukların bilinçsizce sünnet edilmesidir. Bu tedaviyi zorlaştırır. Sünnet derisi ameliyatta kullanılacağından bu çocuklara kesinlikle normal yolla sünnet yapılmamalıdır. Eğer çocuğunuzun penisinde şekil bozukluğu varsa çocuk endokrin doktorları tarafından değerlendirilmesi gerekir.''



(DHA)

