Doğuştan muhtar!

Muğla'da 63 yıldır aralıksız muhtarlık yapan 89 yaşındaki Hasan Şeröz, bu sene yeniden seçileceğine inandığını söyledi.



Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde 63 yıldır aralıksız muhtarlık yapan 89 yaşındaki Hasan Şeröz, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yeniden seçileceğine inandığını söyledi. 29 Mart'ta 4 rakibiyle yarışacağını belirten Şeröz, ``Mahalleli istediği için aday oldum. 100 yaşına kadar bu onurlu görevi sürdürmek istiyorum'' dedi.



Türkiye'de halk tarafından seçilip 63 yıl muhtarlık yapan ender kişilerden olan evli, 2 çocuk babası Hasan Şeröz, 1946'da henüz 26 yaşındayken başladığı görevi aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 1300 nüfuslu Kesikkapı Mahallesi'nde şimdiye kadar 13 kez seçime girdiği için artık heyecanlanmadığını kaydeden Şeröz, 29 Mart'taki seçimde rakiplerini geçerek yine muhtar seçileceğini söyledi. Yarım asrı geçen muhtarlık süresince herkesin sorununu çözmek ve mahalleyi geliştirip güzelleştirmek için çaba harcadığını anlatan Şeröz, şöyle devam etti:



``Hiçbir partiyle dirsek temasım yok. Herkese eşit yaklaşıyor, hastası olana, yuva kurana yardımcı oluyorum. Kimsenin kapısına oy istemek için gitmedim. Mahalleli yeniden muhtar olmamı isteyince her şeyi bilen bir kişi olarak, sağlığım yerinde giderse 100 yaşına kadar muhtarlığı sürdürmek istiyorum. Rakiplerime başarılar diliyorum.''



