Doğuştan iki kolu olmayan Baran'ın hedefi yüzmede dünya şampiyonluğu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de doğuştan iki kolu olmayan ilköğretim 3\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, bir taraftan eğitimine devam ediyor diğer taraftan da yüzme ile ilgileniyor. Baran, büyüyünce dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Doğuştan iki kolu olmayan Baran Doruk Şimşek, Eskişehir Barbaros İlköğretim Okulu 3\'üncü sınıfta eğitim görüyor. Sınıf öğretmeni Serpil Gündoğdu\'nun yönelttiği sorulara diğer öğrenciler ellerini kaldırarak cevap vermek isterken Baran ise ayağını kaldırarak öğretmeninden söz istiyor. Ayakları ile defterini, kitabını açarak sayfalarını çeviren Baran, her iki ayağının arasına aldığı kalemle yazı yazıyor. Öğretmen Serpil Gündoğdu, Baran\'ın çok özel bir öğrenci olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Baran\'ın bizim sınıfımızda olması özel bir şans. Baran, bizim için gerçekten özel birisi. Çünkü sınıf arkadaşları Baran sayesinde çok şey öğrendiler. Paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrendiler. Baran, arkadaşlarını, arkadaşları da Baran\'ı çok seviyor. Bizler Baran ile olmaktan çok mutluyuz, onun da bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyoruz. Dersleri çok güzel, çünkü zekâsı çok iyi. Sporda da çok iyi. Çok güzel yüzüyor ve futbol oynuyor. Satrançta da çok iyi, çok güzel şiir okuyor, müzik kulağı çok iyidir, güzel şarkı söylüyor ve dans ediyor. Kısaca çok yönlü bir öğrenci. Törenlerde okuduğu şiirler ile insanları duygulandırır ve ağlatır.\"

\'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM\'

Yaklaşık 3 yıldır yüzme ile uğraştığını belirten Baran Doruk Şimşek ise kendisine Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Beytullah Eroğlu\'nu örnek aldığını söyledi. Baran, \"Annem olmadığı zamanlarda öğretmenim veya arkadaşlarım yardım ediyor. Yüzmeye 6 yaşında başladım ve çok seviyorum. Büyüdüğüm zaman Beytullah Eroğlu ağabeyim gibi yarışçı olmak yani dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sümeyye ablamı ve Beytullah aağabeyimi geçmek istiyorum. Yüzmek çok güzel ve eğlenceli. Yüzerken yarışmak da çok eğlenceli. Beytullah Eroğlu ağabeyim gibi dünya şampiyonu olmak istiyorum\" dedi.

2 HAFTADA YÜZMEYİ ÖĞRENDİ

Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde yüzme antrenörlüğü yapan Mehmet Bayrak da Baran\'ın yetenekli bir yüzücü olduğunu söyledi. Baran\'ın 2 haftada yüzmeyi öğrendiğini belirten Bayrak şunları kaydetti:

\"Baran ile bundan 3 yıl önce tanıştık. Buraya geldiğinde 6 yaşındaydı. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bizim dünya şampiyonumuz var. Behtullah Eroğlu. Yine benimle çalışan Sümeyye Boyacı var. Aynı fiziki özelliklere sahip olduğu için ben aynı fiziki yapılara sahip dünyada çok fazla insanın olmadığını düşünüyordum, Allah bir yerden çıkardı. Baran\'ı görünce ben ilk önce çok heyecanlandım. Sonrasında ilk deneyimlerimizde 2 hafta gibi kısa bir sürede Baran\'a yüzmeyi öğrettik. Sırtüstü yüzmeye başladı. Yüzmeyi çok seviyor. Baran şu anda 9 yaşında, 11 yaşında lisans çıkacak. Bedensel engellilere lisans çıkartmak için yaşımız 11 olması gerekiyor. 11 yaşında lisansı aldığı zaman uluslararası müsabakalara katılabilecek. Gelecek vadeden bir sporcu olarak ilk teknik ekibimizce onaylanan ilk sporcu adayımız.\"

\'BARAN HER ORTAMA UYUM SAĞLIYOR\'

Anne Duygu Şimşek, oğlunu okula ve yüzmeye sürekli kendisinin götürdüğünü söyledi. Duygu Şimşek, \"Baran her ortama rahatlıkla uyum sağlayabilen bir çocuk. Arkadaşlarını çok seviyor, arkadaşları da onu çok seviyor. Baran kendi yemeğini kendisi yiyebiliyor. Elimden geldiği kadar ona destek oluyorum. Ben Baran\'ın gözlerine baktığım zaman onun eksik bir yanını görmüyorum. O Allah\'ın bize bir lütfu. Onu seviyorum ve onunla gurur duyuyorum\" diye konuştu.



