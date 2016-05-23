Doğuştan boynu 180 derece eğri olan çocuğa çare 4 bin 500 mil öteden geldi

Boynu doğuştan 180 derece eğri olan 13 yaşındaki Mahendra Ahirwar’a yardım 4 bin 500 mil öteden geldi. Şimdiye kadar 50'den fazla doktora tedavi için götürülen çocuğun tedavisi için gerekli para bulunamadı. Küçük çocuğun hikâyesini okuyan ve İngiltere'de yaşayan Julie Jones, Ahirwar'ın tedavisi için 28 günde 12 bin sterlin topladı.

Konjenital miyopati (birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değişiklikleri ile kendilerini gösteren bir grup kas hastalığı) hastalığı olan 13 yaşındaki Mahendra Ahirwar'in boynu 180 derece eğri.

Habertürk'ün Daily Mail'den referans verdiği haberine göre, ailesi Ahirwar'ı Hindistan'da 50 doktora götürdüğünü ama tedavilerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Görüntüsü nedeniyle dışlanan çocuğun hayatını değiştirmek için Liverpool'dan Julie Jones bir fon oluşturdu. Tedavisi için 12 bin sterlin toplandı.

Konjenital miyopati denilen nadir bir hastalıktan muzdarip olan Mahendra Ahirwar'in ailesi Mukesh Ahirwar (41) ve annesi Sumitra Ahirwar (36), çocuklarına yardımcı olabilmek için yıllarını harcadılar ama hiçkimse onlara yardımcı olamadı. Ama şimdi her şey daha farklı... Liverpool'dan açılan yardım sayfasında 12 bin sterlin toplandı ve Mahendra Ahirwar'ın hayatını değiştirdi. Tedaviyi mümkün kılan Julie Jones, çocuğun Delhi'den Omurilik cerrahı Dr. Rajagopalan Krishnan'a ameliyat olmasını sağladı.

Ahirwar'ı annesi besliyor, banyo yaptırıyor ve giydiriyordu.

8 yaşındaki kız kardeşleri Manisha ve Surendra okula giderken, abisi Lalit ise çalışmak için onu evde yalnız bırakıyorlardı. Arkadaşları bile onu oyunlarına almıyor, sadece izlemesine izin veriyorlardı. Bu trajik durumu okuyan Julie Jones, bu çocuğa yardım etmek için kolları sıvadı.

Jones, "Çok trajik bir olaydı. Tek düşünebildiğim kendi oğlumdu ve eğer bu durumda olsaydı ben nasıl hissederdim diye düşünmeye başladım" dedi.

Bunun üzerine bir hesap oluşturan Jones, yardım toplamaya başladı. 28 gün içinde sayfada 12 bin sterlin yardım toplandı.

Delhi'ye uçmaya karar veren Jones, "Tatile bile İspanya'dan öteye gitmemiştim ve uçmaktan korkuyordum. Ama kanlı canlı Mahendra ile tanışmak için gitmeye karar verdim. Delhi'ye geldiğimde gürültü ve egzotik kokular anında beni vurdu.Zor olacaktı, yüzüme kameralar tutuluyordu. Kendimi savunmasız hissettim ve ilk gece zar zor uyudum ama sonunda hastanede Mahendra ve ailesi ile tanıştığımda her şeye değerdi" dedi.