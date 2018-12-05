Doğuş Yayın Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Aclan Acar ile yollar ayrıldı. Acar'ın ayrılmasının ardından Doğuş Medya Grubu'nun yeni CEO'su Nafiz Karadere oldu.

Medyatava’nın aktardığına göre Aclan Acar'ın geçtiğimiz hafta Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevlerinden ayrılmasının ardından, grubun yeni CEO'su Nafiz Karadere oldu.

Karadere, binaya geldi ve yöneticilerle tanıştı.

Nafiz Karadere kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Nafiz Karadere, çeşitli özel sektör bankalarında üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1 Mayıs 1999 tarihinde bugünkü görevine atanan Karadere, aynı zamanda Garanti Bank SA (Romanya), Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş, T. Garanti Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, WWF-Doğal Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Kültür A.Ş. (SALT) Yönetim Kurulu Başkanı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 34 yıl olan Karadere, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Pazarlama alanlarından sorumluydu.