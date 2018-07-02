Doğuş Yayın Grubu'nda 15 kişinin işine son verildi

Doğuş Yayın Grubu'nda teknik ve satış birimlerinde çalışan 15 kişinin işine son verildiği bildirildi. Gruba bağlı Star ve NTV Haber merkezleri ile ntv.com.tr'de de işten çıkarmaların olacağı ifade ediliyor.

Habertürk gazetesinin perşembe günü basılı yayına son vereceğinin duyulduğu gün Doğuş Yayın Grubu'nda da işten çıkarmaların yaşandığı öğrenildi.

Doğuş Yayın Grubu’nda Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin işine son verildi. İşten çıkartmaların, satış ve teknik birimlerde olduğu belirtildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, gruba bağlı Star ve NTV Haber merkezleri ile ntv.com.tr'de de işten çıkarmaların olacağı ifade ediliyor.

20 yıldır grup bünyesinde çalışan ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez de NTV ile yollarını ayırmıştı.



20 yıldır Doğuş bünyesinde olan Eğilmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut’un hedef tahtasına koyduğu isimlerden biriydi.

Söz konusu medyanın sahibi olan Doğuş Holding'in yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, son günlerde sık sık borç yapılandırma ve satış haberleriyle gündeme gelmişti.

Yine Doğuş'a ait olan ve 17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte resmen kapanmıştı.