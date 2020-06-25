Doğuş Medya'da 250'ye yakın çalışanın işten çıkarılacağı iddia edildi

Bünyesinde NTV ve Star gibi önemli kanalları bulunduran Doğuş Medya Grubu'nun yüzde 25 oranında küçülmeye gideceği iddia edildi.

Medyaradar'ın aktardığı bilgilere göre, Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu büyük bir küçülmeye hazırlanıyor. Doğuş Medya’da yüzde 25’lik bir küçülme gerçekleştirilecek ve buna göre bin personeli bulunan grupta 250 kişi işten çıkarılacak.

Küçülme planı ile ayrıca Star TV ve NTV yeni dönemde ana haber bültenlerini ortak yayınlayacak. Bu bülteni sunacak isim ise şu an Star TV Ana Haber’de izleyici karşısına geçen Nazlı Çelik olacak.

Kemer sıkma sürecinde ayrıca Doğuş Medya’nın Maslak’taki Doğuş Medya Center’dan Ayazağa’da bulunan genel müdürlüğe geçmesi planlanıyor.