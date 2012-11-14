Doğuş Grubu'ndan yeni iş ortaklığı

Doğuş Grubu’nun bir iştiraki olarak bilinen Mart 2012'de eğlence, yeme–içme sektöründe hizmet vermek üzere kurulan D.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management)ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Doors Grubu arasında ortaklık anlaşması imzalandığı bildirildi.

Yapılan ortaklık anlaşması kapsamında D.ream'in, İstanbul Doors Grubu ortaklarından International Restaurant Group’un hisselerinin tamamı ve kurucu ortakların hisselerinin bir kısmını alarak şirketin yüzde 74.25’lik hissesine sahip olduğu açıklandı.

D.ream CEO’su Levent Veziroğlu, İstanbul Doors Grubu ile ortaklık anlaşması imzaladıklarını bildirirken, bu ortaklığın Türkiye’deki eğlence, yeme-içme sektöründe yepyeni bir sayfa açacağını kaydetti.

Veziroğlu şunları belirtti: "Bu ortaklık sayesinde iki şirketin güçlerini birleştirmesi ile sektörde yeni bir geleceğin başlangıcı yaşanacak. İstanbul Doors Grubu sektördeki 19 yıllık serüveninde birbirinden farklı konseptlerde çok başarılı 20 marka yarattı.

Ortaklığımız ile, hem bu markaları yurtiçi ve yurtdışında daha da genişletecek, hem de yepyeni konseptler ve markalar ile sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Özellikle ülkemiz mutfağının uluslararası bilinirliğini ve saygınlığını artırmaya gayret edeceğiz.

Bu ortaklık; yeme-içme sektörünün büyümesi, istihdamın artması ve her şeyden önemlisi tüketiciler için daha da yüksek kalite ve çeşitlilik anlamına gelecek. Yeni oluşum ile yalnızca ülkemizde değil, uluslararası arenada da büyüklüğünden, başarılarından ve markalarından söz edilen bir şirket oluşturmuş olacağız."



GQ Bar için çalışmalar sürüyor



D.ream bugün misafirleri için Nusr-et Steakhouse, Kiva, Armani Ristorante ve Go Mongo markaları ile hizmet verirken, yakın zamanda hizmete girecek olan GQ Bar Restoran için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.