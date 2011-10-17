Doğuş Grubu’nda köklü değişiklikler





Çağnur Öztürk - T24





Tven doğmadan öldü mü diye başlık atmıştım son yazımda, belki de hiç doğmayacaktı da…



En başa dönersek NTV’deki eğlence içerikli programlar TVen’e geçecek şeklinde duyurulmuştu ilk olarak aylar önce. Hemen sona geliyorum Star TV, Doğuş Grubu’nun oldu. Tven adıyla yapılan projeler de bu kez Star TV’ye kaydırıldı.



Yani özetle televizyon dünyasını ve Doğuş Grubu’nu da şimdiye kadar epey düşündürttü ve karıştırdı TVen.



TVen sanki bir disütopyaydı…



Star TV’nin alınmasıyla Doğuş Yayın Grubu Genel Müdürü Cem Aydın aynı zamanda Star TV’nin de Genel Müdürlüğü görevini de yürütecek.



Peki yeni binasına taşınan NTV’de ne tür gelişmeler var?



Ufuk Şanlı tarafından, Twitter’da paylaşılan bu yeni iddiaya göre; NTV’nin başına Mustafa Karaalioğlu geçiyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu.



Henüz Doğuş Grubu’ndan ise bu konuyla ilgili bir açıklama yok



Mustafa Karaalioğlu ve NTV deyince aklıma NTV’de yayınlanan Basın Odası programında Nuray Mert ile şiddetli tartışmaları geliyor. Hatta bu tartışmalar üzerine Karaalioğlu programdan çekilme kararı almıştı. Yerine ise Nazlı Ilıcak gelmişti.



Doğuş Yayın Grubu Genel Müdürü Cem Aydın kanaldan ayrılıkların olduğu dönemde bir röportajında;



Şimdiye kadar yapılan yorumlar NTV'nin bundan böyle "Yorum yapmayan" diğer bir ifadeyle "ajans haberciliği" yapan bir kanala dönüşeceği yönünde. Gerçekten de artık "yorumsuz" bir NTV mi göreceğiz? sorusuna şöyle cevap vermişti;



-Yorumu izleyici yapacak, NTV’nin görevi olup biteni en anlaşılır haliyle izleyiciye ulaştırmak, haberi yorumla değil bilgiyle tamamlayacağız. Bunu hakkıyla yapabilirsek zaten yaptığımız işi bir adım daha ileri götürmüş oluruz. Daha önce de NTV’ye “ajans haberciliğj” tanımı yapılmıştı. Ajans dilinden bahsetmiyorum ama evet yorumsuz yalın haber anlamında doğru. Hakkıyla yapılırsa önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. NTV’nin siyasi bir duruşu yok mu, olmayacak mı ? Hayır yok ve olmayacak. Olması kötü bir şey de değil, siyasi yayıncılık yapan kurumlar var. Ama biz yapmıyoruz.



Bütün bu gelişmeler Doğuş Grubu’nda yaşanacak, yaşanmakta olan köklü değişimlerin habercisi özetle.



Bizleri artık farklı bir Star TV ve NTV bekliyor, izleyip görelim…