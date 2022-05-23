Doğuş: Eşimin yanında ahlaksız teklif aldım

Şarkıcı Doğuş, katıldığı televizyon programında özel hayatına ilişkin bilgiler verdi. Doğuş, aldığı ahlaksız teklifleri ve hayranlarının yaptıklarını anlattı. Konserinde bir hayranından ahlaksız teklif aldığını söyleyen Doğuş, "Eşim bana bakıp güldü. Kadın hayranıma da alyansımı gösterdim" dedi.

2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı Doğuş, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

TV100'de yer alan haberde evliliğinden bahseden şarkıcı, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmadım. Erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. 'Doğuş rahat durmaz iki yıla boşanır' diyenler vardı. Çocuklarım oldu, 'Çocuklar bir yaşına gelince boşanır' dediler. Çocuklar altı yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1-2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" dedi.

Sunucuların "Sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusu üzerine aldığı bir ahlaksız tekliften bahseden Doğuş, şunları söyledi: "Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık oturdu. Sekiz yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor. Eşim bana gelen tekliflerden birine denk geldi. Ben sahnedeyken seyircilerinden biri bir cümle kullandı, bütün orkestra sustu. Eşim de orada, en kötüsü o. Ahlaksız teklif durumu oldu, açık açık bağırdı. Eşim bana baktı, güldü. Sonra ben de güldüm. Alyansımı gösterdim, ne yapayım!"

Değişen imajından bahseden ve saç ektirdiğinden bahseden şarkıcı, "Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim" şeklinde konuştu.