Doğuş Çocuk Orkestrası Münih’te

Türkiye’nin ilk ve tek sürekli çocuk orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyetimizin 85. Yıldönümü vesilesiyle Alman Bavyera Hükümeti ile Münih Türk Başkonsolosluğu ortaklığında 28 Ekim Salı günü Münih’te düzenlenen organizasyonda konser verdi.Cumhuriyetimizin 85. yılı kutlamaları çerçevesinde Alman Bavyera Eyaleti Başbakanı Dr. Günther Beckstein ile Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Ali Rıfat Köksal’ın daveti üzerine Münih’teki Carl-Orff Saal, Gasteig’de konser veren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası klasik müzikseverleri büyüledi.Konserin ilk bölümünde Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde F. Tüzün’ün Esintiler’ini, L. V. Beethoven - Triple Concerto 1. Bolüm Konçertosu’nu, Brahms - Macar dansları No:5’nı seslendiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, konserin ikinci bölümünde Şef Allan Bergius yönetimindeki Alman çocuk orkestrası ATTACA (Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters) ile birlikte sahne aldı. Çağdaş Türk çocuğunun sesinin yurtdışından yankılandığı bu özel konser Türk ve Alman konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.