Doğurganlık süresi ile Parkinson riski ilişkili

ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma, kadınlarda doğurganlık süresinin, Parkinson hastalığına yakalanma riskiyle ters orantılı olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmaya imza atalardan New York'taki Albert Geinstein Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Rachel Sauders-Pullman ve ekibi menopoza giren 74 binden fazla kadın ile rahmi alınan 7.800 kadının tıbbi verilerini inceledi.Parkinson hastalığı riskinin doğurganlığın en yüksek seviyede olduğu yıllarda azaldığını belirten bilim insanları, araştırmanın, doğurganlık süresi 39 yıldan fazla olan menopozlu kadınların Parkinson hastalığına yakalanma riskinin, bu sürenin 33 yıldan az olduğu kadınlardan yüzde 25 daha düşük olduğunu gösterdiğini vurguladılar.

4 kez ve daha fazla hamile kalan kadınların da bu hastalığına yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 20 az olduğuna dikkat çekilirken, Parkinson hastalığı ihtimalinin rahmi alınmış ve daha önce hormon tedavisi görmüş kadınlarda iki kat arttığı, rahmi alınmamış, ancak hormon tedavisi görmüş kadınlarda ise riskin yükselmediği kaydedildi.

Araştırma, Seattle'da Amerikan Nöroloji Akademisi'nin nisan sonunda yapılacak yıllık toplantısında sunulacak.



(AA)