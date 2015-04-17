Doğurganlık hızı yüzde 2.17'ye çıktı

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49) doğurabileceği ortalama çocuk sayısını temsil eden oplam doğurganlık hızı, 2013 yılındaki 2.10 çocuk düzeyinden, 2014 yılında 2.17 çocuk düzeyine çıktı. Bu durum, nüfusun yenilenme düzeyinde "2.1" olan doğurganlık düzeyinin üzerine çıkıldığını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılında canlı doğan bebek sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artarak 1 milyon 338 bine yükseldi. Doğan bebeklerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2014 yılında 4.52 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini 4.23 çocuk ile Şırnak, 3.98 çocuk ile Ağrı ve 3.86 çocuk ile Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.47 çocuk ile Edirne oldu. Edirne ilini 1.55 çocuk ile Karabük, 1.56 çocuk ile Kırklareli, 1.57 çocuk ile Çanakkale ve Eskişehir izledi.

Binde 135 oldu

Belli bir yaş grubunda 1,000 kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden en yüksek "yaşa özel doğurganlık hızı" 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2009 yılı verisine göre binde 126 iken 2014 yılında binde 135 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2014 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 135 doğum düştü. TÜİK verilerine göre, kaba doğum hızı, revize edilen 2013 yılı verisine göre binde 17.0 düzeyindeyken 2014 yılında binde 17.3 oldu. Diğer bir ifade ile 2013 yılında bin nüfus başına 17 doğum düşerken, 2014 yılında 17.3 doğum düştü. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 34.2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini binde 30.8 ile Şırnak, binde 30.0 ile Ağrı ve binde 28.6 ile Muş izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 10.1 ile Edirne oldu. Edirne ilini binde 10.6 ile Kastamonu, binde 10.7 ile Karabük ve binde 10.8 ile Çanakkale ve Kırklareli izledi.