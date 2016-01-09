'Doğurganlık aşısı' geliyor

İçlerinde Türk bilim insanlarının da bulunduğu ekip ‘doğurganlık aşısı’ geliştirdi. Aşının doğurganlık oranını yüzde 40 artırması bekleniyor. Aşının tüp bebek denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ve tekrarlayan düşükleri olan 40 yaşına kadar olan kadınlarda uygulanabildiği belirtildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; tüp bebek tedavilerine yeni bir aşı geliyor. Aralarında Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan’ın da olduğu ekip, tüp bebek denemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan, çoğu gebeliği düşük ile sonuçlanan 126 kişiye, içinde hormonla uyarılmış özel kan hücrelerinin bulunduğu sıvılarla geliştirilen aşıyı uyguladı. Gürgan ile Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Antonis Makgriannakis’in ekipleri Ankara’da çalışmanın sonuçlarını değerlendirdiler.

Çalışmayı anlatan Gürgan şunları söyledi:

İki aşamada yapılıyor

“Uygulama iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada tedaviye alınacak kadınlara âdetlerinin 16-18’inci günleri arasında rahim içini kuvvetlendirmek için ‘Granulosit koloni-uyarıcı Faktör’ denilen ve bağışıklık sistemi dengelemesi yapabilen bir sıvı veriliyor. Sonra tüp bebek tedavisine başlanıyor. Yumurta toplanması sırasında alınan kandan ayrıştırılan ‘özel onarım’ hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. ‘Gebelik aşısı’nda kullanılan teknikten farklı olarak gelişme ortamına beyinden salgılanan Kortikotropin Saldırıcı Hormon (CRH) ilave ediliyor. Böylece rahim içi zarı kuvvetleniyor sağlıklı embriyoyu içine kolaylıkla alabilecek bir hale geliyor, gömülgenlik kazanıyor.”

"En sonunda eşimle hayallerimize kavuştuk"

Zehra Cantürk, 14 yıllık evliliklerinde 6 kere tüp bebek denemesi yaptığını, ilkinde gebe kaldığını ancak bunun düşükle sonuçlandığını belirterek “Toplamda 6 kere tüp bebek, bir kere de aşılama denedim. Sonuncusunu bu teknik ile yaptık ve ilk seferde hamile kaldım. Şu anda 2.5 aylık ikiz bebeklerime hamileyim ve çok mutluyum” dedi. Filiz Demir ise 7 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini belirterek “13 yıllık evliyim, 5 kez düşük yaptım, 4 kez negatif tüp bebek denemem var. Eşimle umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam ettik. Sonunda hayalimize kavuştuk” dedi.

40 yaşına kadar uygulanabiliyor

Prof. Dr. Antonis Makgriannakis ise CRH hormonun kuvvetli pozitif etkisi ile gelişen hücrelerin uyarılıp rahim zarı gömülgenliğini arttıran maddeler ve hormonlar ürettiklerini belirtti ve işlemin düşük riskini ciddi oranda azalttığını vurguladı. Makgriannis şöyle devam etti: “Bu işlem ‘Genetik Dengelenmiş ve Saklanmış’ embriyoların kullanılması ile birleştirildiğinde kişiye özel maksimum başarı şansı elde edilebiliyor ve uygun olgularda gebelik oranları yüzde 40, hatta yüzde 60 üzerine çıkabiliyor. Bu yeni teknik, polikistik over hastalığı, rahim içi kalınlaşma sorunları, çikolata kistleri, rahim içinde çeşitli enfeksiyon problemleri, kanlarında pıhtılaşma sorunları bulunan kadınların tüp bebek tedavileri ile tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ve tekrarlayan düşükleri olan 40 yaşına kadar olan kadınlarda uygulanabiliyor.”