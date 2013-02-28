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Yaşam

Doğurduğu bebeği çöpe attı

Erkek arkadaşından hamile kaldığı iddia edilen Ü.A.'nın doğurduğu bebek ölü mü doğduğu yoksa çöpe atıldıktan sonra mı öldü belirlemek için bebek adli tıp kurumuna gönderildi

28 Şubat 2013 13:10

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, sancı şikayetiyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki üniversite öğrencisi tuvalette dünyaya getirdiği bebeği çöpe attı.

Sancılı adet kanaması şikayetiyle  Milas 75'nci Yıl Devlet Hastanesi'ne başvuran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ü.A., tahlilleri için hastanede beklerken, tuvalette erken doğum yaptı. Paniğe kapılan Ü.A., 32 haftalık doğan erkek bebeği çöpe attı.

Hastanenin temizlik görevlileri tarafından çöpte ölü bulunan bebeği Ü.A.'nın dünyaya getirdiği belirlendi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bebeğin ölü mü doğduğu yoksa çöpe atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için bebek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Üniversitedeki erkek arkadaşından hamile kaldığı iddia edilen Ü.A., kan kaybettiği için tedaviye alındığı hastanede iki gün süreyle gözaltında tutuldu ve taburcu edildikten sonra da psikolojik sorunları nedeniyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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