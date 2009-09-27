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Yaşam

Doğurduğu bebeği başkasına verdi

Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra, hata sonucu başka bir çiftin embriyonunu taşıdığını öğrenen kadın dünyaya getirdiği bebeği biyolojik annesine teslim etti.

27 Eylül 2009 03:00

ABD'de tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra, klinikte yapılan hata yüzünden başka bir çiftin embriyonunu taşıdığını öğrenen kadın dünyaya getirdiği bebeği biyolojik annesine teslim etti.


40 yaşındaki Carolyn Savage, söz verdiği gibi bebeği biyolojik ailesine teslim etti.
Detroit'te yaşayan Paul ve Shannon Morell çifti, Savage'in bebeklerinin “koruyucu meleği” olduğunu söyledi. Shannon çifti yaptıkları açıklamada, hatayı öğrenmesine rağmen hamileliğini devam ettiren Savage'a sonsuza kadar minnettar kalacaklarını söyledi.

Morell ailesine tebriklerini ileten Savage ailesi de, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek basından özel hayatlarına saygı duyulmasını istedi.

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