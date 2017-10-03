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Ekonomi

DOGÜNSİFED Başkanı Özkılıç: İşsizliğin çaresi sanayide

Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, işsizlik oranının yüzde 10'un altına düşmediğini belirterek, "İş imkanlarının daha fazla olması, sanayi alanında büyümemize b

03 Ekim 2017 16:19

Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, işsizlik oranının yüzde 10\'un altına düşmediğini belirterek, \"İş imkanlarının daha fazla olması, sanayi alanında büyümemize bağlı. İşsizliğin çaresi sanayide\" dedi.
DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, yazılı olarak yaptığı açıklamada, ekonomi, sanayi, teşvik ve istihdamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin büyüdüğünü ancak işsizlik oranının yüzde 10\'un altına düşemediğini söyleyen Özkılıç, istihdam üzerine yapılan teşvik çalışmalarına rağmen hala işsizliğin var olduğunu belirtti.  İşsizliği azaltmanın ve ortadan kaldırmanın, verimli istihdamı geliştirmenin, ülkemizin başlıca gündem maddesi olduğunu anlatan DOGÜNSİFED Başkanı Özkılıç, şöyle devam etti:
\"İş imkanlarının daha fazla olması sanayi alanında büyümeye bağlıdır. Sanayi yatırımlarının ivedilikle iyileştirilmesi gerekiyor. Sanayiye dayalı büyüme, hem istihdam, hem de gelir getirecektir. Ülkemizde 15 yaş ve üzeri insanların sayıları ortalama 60 milyon küsür. Bu sayının sadece 30 milyon küsuru iş imkânı sağlandığında çalışmak istiyor. Bu da iş imkânı sağlandığında çalışmaya hazır 30 milyona yakın kişinin işinin olacağını gösterir. Her geçen yıl çalışmak isteyenlerin sayıları 1 milyon civarında artıyor. Haziran ayı işsizlik verilerine bakacak olursak çalışan insanların sayısı 28 milyon 703 bin, işsiz olanların sayısı ise 3 milyon 251 bin. Ekonominin büyümesi, istihdam üzerine yapılan teşvik çalışmaları yapılsa da işsizlik oranı yüzde 10\'un altına düşemedi. Dolayısıyla ülkemizin en önemli sorunu işsizliktir. İşsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek ülkemizin başlıca gündem maddesidir. Son bir yıla bakacak olursak büyüme alanımız inşaata dayalı lakin önemli olan büyüme alanımız ve iş imkanlarının daha fazla olması, sanayi alanında büyümemize bağlı. Sanayi olmadan olmaz, işsizliğin çaresi sanayide.\"

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