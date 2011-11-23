-Doğumunun 100. yılında Kazak şair Kasım Amanjolov anılıyor ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), doğumunun 100. yılı nedeniyle Kazak şair Kasım Amanjolov'u anma törenleri düzenleyecek. TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY, Türk dünyası kültür sanat hayatında önemli izler bırakmış saygı değer kişilerin hatırasını yaşatmak ve eserlerini genç nesillerle tanıştırmak için özverili çalışmalarına devam ediyor. TÜRKSOY, bu kapsamda 2011 yılında, eş zamanlı olarak Tatar Şair Abdullah Tukay ve Kazak Şair Kasım Amanjolov yılı olarak ilan etti. Bu yıl boyunca gerçekleştirilen pek çok etkinlik Tukay ve Amanjolov'a ithaf edildi. Bu etkinliklere bir yenisini ekleyen TÜRKSOY, İstanbul ve Ankara'da, ''Doğumunun 100. Yılında Kasım Amanjolov'u Anma Toplantısı'' düzenliyor. Aydın Üniversitesi, Türk Edebiyatı Vakfı ve Avrasya Yazarlar Birliğinin işbirliğiyle düzenlenen toplantılar, şairin eserlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacını taşıyor. Toplantılar, 25 Kasım'da İstanbul'da İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde, 26 Kasım'da ise Ankara'da TÜRKSOY Genel Sekreterliği hizmet binasında gerçekleştirilecek. (ELF-JM)