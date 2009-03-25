Doğumu beklerken atıştırmaya izin çıktı

Doğumu bekleyen kadınların kuru pasta, yoğurt yemesi ya da meyve suyu içmesinin doğuma olumsuz etkide bulunmadığı bildirildi.



Genellikle doktorlar, doğumu beklerken kadınların yemek yememesini istese de British Medical Journal'da yayımlanan araştırma gebelere doğumhanede atıştırma izni çıkardı.



Londra'daki King's College'den Prof. Andrew Shennan ve ekibi, doğum sürecinde atıştırmanın etkilerini araştırdı.



İlk doğumlarını yapacak sağlıklı 1426 kadın 2 gruba ayrıldı. İlk gruptakilerin, bugüne dek uygulandığı gibi, sadece su içmesine izin verilirken, diğer gruptakiler düzenli olarak ekmek, kuru pasta, meyve ve yoğurt yemeye, meyve suyu içmeye cesaretlendirildi.



Her iki grupta normal doğumda, doğum süresinde ve sezaryen oranında neredeyse hiçbir fark olmadı. Hatta, kusan kadınların oranı da yüzde 35 ile her iki grupta aynıydı. Doğum sonrasında bebeklerin de annenin doğumu beklerken atıştırmasından zarar görmediği belirlendi.



Acilen sezaryen yapılması gerektiğinde genel anestezi sırasında ciğerlere yiyecek parçalarının girmesinden korkan doktorlar kadınlara doğumu beklerken yemek yememelerini öneriyor. Ancak bu tür durumlar, özellikle lokal anesteziye başvurulduğunda, son derece nadir meydana geliyor. Ayrıca bazı doktorlar, saatler sürebilen doğum sırasında hiçbir şey yememenin anne ve bebek için olumsuz etkide bulunabileceği kanısında.



(AA)

